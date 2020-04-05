فلسطين.. اشتية وهنية يبحثان "الوحدة ضد كورونا"

غزة/ محمد ماجد، ايسر العيس/ الخليج 365

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، الأحد، توحيد الجهود الفلسطينية لمواجهة جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية مع اشتية، بحسب بيان صادر عن حركة "حماس"، وتصريحات للمتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، خلال مؤتمر صحفي، بمدينة رام الله.

وذكر بيان "حماس"، أن الطرفين ناقشا "احتياجات قطاع غزة وظروفه في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق، وما يمكن أن تقوم به الحكومة الفلسطينية تجاه القطاع".

وقال هنية، بحسب البيان، "إننا موحدون في خندق واحد لمواجهة هذا الوباء".

وأضاف أن حركته "جاهزة ومستعدة لبذل كل ما هو مطلوب في هذا الإطار، ولن تتخلى عن واجبها الوطني تجاه شعبها في أي مكان".

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من جانبه، أكد الناطق باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحفي في رام الله، على الاتصال الهاتفي الذي أجراه هنية مع اشتية.

وأضاف ملحم، أن هنية "أشاد بأداء الحكومة في مواجهة كورونا، ‎ودعا لخطوات جادة لتحقيق الوحدة".

وأصيب 234 شخصا بفيروس كورونا في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، بينهم 12 في غزة، بحسب بيانات حكومية.

وتشهد الساحة الفلسطينية حالة من الانقسام منذ يونيو/ حزيران 2007، عقب سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة، في حين تدير حركة "فتح"، التي يتزعمها الرئيس محمود عباس الضفة الغربية، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في تحقيق الوحدة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.