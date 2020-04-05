كورونا.. الرئيس الفلسطيني يعفو عن 125 سجينا

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، قرارا بالعفو عن 125 سجينا، ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن "قرار العفو يشمل محكومين من مختلف محافظات الضفة الغربية".

وأشار أبو ردينة، إلى أن "القرار يأتي في إطار جهود الرئيس الفلسطيني للحد من انتشار كورونا".

وسجلت فلسطين 234 إصابة بفيروس كورونا، حسب بيانات وزارة الصحة.وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و254 ألفا، توفي منهم أكثر من 68 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 259 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

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