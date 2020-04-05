وفاة الأديب العماني مبارك العامري

عمان/ الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان، الأحد، وفاة الكاتب والأديب مبارك العامري، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال بيان وزارة الإعلام في السلطنة: "المشهد الثقافي العماني فقد اليوم أحد رموزه المعروفة، التي قدمت عطاءات متميزة طوال مسيرتها الأدبية، بوفاة الكاتب والشاعر مبارك بن محمد العامري بعد صراع طويل مع المرض".

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وأضاف: "العامري، كان طريح الفراش منذ سنوات إثر جلطة دماغية تعرض لها"، دون ذكر عمره.

وأوضحت أنه "كان شاعرا وكاتبًا وناقدًا وعمل صحفيا في السنوات الأولى من حياته المهنية، وصاحب تجربة عميقة في الأدب حيث ترجع أعماله الإبداعية إلى ثمانينيات القرن الماضي".

ويعتبر العامري من رواد الصحافة الثقافية العمانية منذ الثمانينات، ومن رواياته "بسالة الغرقى"، "مدارات العزلة" و"شارع الفراهيدي".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.