مطالبات بإطلاق سراح أطفال فلسطين من سجون إسرائيل

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

دعت هيئة شعبية فلسطينية، الأحد، المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجونها.



جاء ذلك في بيان، لرئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة، جمال الخضري، بمناسبة "يوم الطفل الفلسطيني"، الذي يوافق 5 أبريل/نيسان من كل عام.



وقال الخضري إن "حوالي 200 طفل معتقلين في سجون الاحتلال دون رحمة، وتتضاعف معاناتهم وقلق عائلاتهم في ظل جائحة فيروس كورونا".



وأضاف: "على المجتمع الدولي ممارسة ضغوط حقيقية والتحرك السريع لإطلاق سراح الأسرى وخاصة الأطفال".



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وذكر الخضري أن "معاناة الأطفال الفلسطينيين مُركبة ومُضاعفة، فهم يحرمون من أبسط حقوقهم بسبب ممارسات الاحتلال".



وفي 5 أبريل 1995، أعلن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، التزامه باتفاقية لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، واعتبر هذا التاريخ "يومًا للطفل الفلسطيني"، بهدف تسليط الضوء على معاناته والتأكيد على حقوقه.



وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 5 آلاف فلسطيني، منهم 43 امرأة، و180 طفلا، و700 مريض، بحسب بيانات رسمية فلسطينية.



والخميس، حذرت "هيئة شؤون الأسرى" التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، من تفشي كورونا في صفوف المعتقلين بالسجون الإسرائيلية، بعد اكتشاف إصابة معتقل أفرج عنه قبل عدة أيام.



وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد المصابين بكورونا في إسرائيل إلى 8018، بينهم 47 وفاة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.