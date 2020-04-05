كورونا.. ارتفاع ضحايا كورونا في 4 دول عربية

عواصم عربية / الخليج 365



ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا، مساء الأحد، في 4 دول عربية، عقب تسجيل وفيات وإصابات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

في الجزائر، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع إجمالي وفيات كورونا إلى 152، إثر تسجيل 22 حالة جديدة في البلاد.

وقال المتحدث باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار، في الإيجاز اليومي، إنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة "تسجيل 22 حالة وفاة، و69 إصابة مؤكدة بالفيروس".

وأضاف أن ذلك يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 152 وفاة من بين 1320 إصابة.

وأوضح فورار أن عدد المتعافين من الفيروس استقر عند 90 شخصا من بين العدد الإجمالي للمصابين، وأن الوباء انتشر عبر 43 محافظة من بين الـ 48 التي تحصيها البلاد.

Advertisements

وفي السياق، قال المتحدث باسم الصحة العراقية، سيف البدر، إن "مختبرات الوزارة سجلت 5 حالات وفاة و83 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف في بيان أن "إجمالي الوفيات بلغ 61، من الإصابات البالغ عددها 961 بينها 279 حالة شفاء".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة السودانية، في بيان، أن إصابات كورونا ارتفعت إلى 12، بعد تسجيل حالتين جديدتين.

وبذلك يصل إجمالي إصابات السودان منذ إعلان الحالة المصابة الأولى في 13 مارس/آذار الماضي، إلى 12 بينهم حالتا وفاة.

كما أعلنت الحكومة الفلسطينية، عن تشخيص 8 إصابات جديدة بالفيروس، جنوبي الضفة الغربية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 234.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و244 ألفا، توفي منهم أكثر من 67 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 256 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.