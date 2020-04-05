الحكومة اليمنية تطالب بموقف أممي تجاه مقتل سجينات في تعز

عزيز الأحمدي / الخليج 365

طالبت الحكومة اليمنية، الأحد، بموقف أممي تجاه مقتل وجرح عشرات السجينات، في قصف لجماعة الحوثي استهدف السجن المركزي بمحافظة تعز (جنوب).

وأدى قصف استهدف قسم النساء في السجن المركزي بتعز إلى مقتل 5 سجينات، وإصابة 28 أخريات في حصيلة أولية، حسب مسؤول حكومي بالمحافظة، في وقت سابق الأحد، للأناضول.

وقال مستشار الرئيس اليمني، عبد الملك المخلافي، في تغريدة على "تويتر"، خاطب بها الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والمبعوث الخاص إلى اليمن: "الشعب اليمني ينتظر موقفكم من جريمة مليشيا الحوثي بقصف السجن المركزي في تعز".

كما نددت الحكومة على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني بما أسمتها "المجزرة الإرهابية البشعة التي ارتكبها مرتزقة إيران (الحوثيين) بقصف قسم النساء في السجن المركزي بتعز".

Advertisements

وأضاف في تغريدة على تويتر إن "هذه الجريمة البشعة تأتي استمرارا لمسلسل القتل اليومي الذي ترتكبه المليشيات (الحوثيين) بحق المدنيين، دون تفريق بين رجل وامرأة وطفل وشاب وكهل".

ودعا الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإدانة ما وصفها بـ"الجريمة النكراء" التي قال إنها "تأتي في ظل دعوات دولية للتهدئة ووقف إطلاق النار".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جماعة الحوثي بخصوص هذا الشأن.

ويشهد اليمن منذ ستة أعوام نزاعا مستمرا خلف واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وأدى إلى مقتل آلاف المدنيين، فيما بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.