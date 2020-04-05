نقابة الأطباء المصرية تطالب بمعاملة الأطباء ضحايا كورونا كـ"مصابي وشهداء الحروب"

طالبت نقابة الأطباء المصرية، اليوم الأحد، بمعاملة كل من يصاب أو يتوفى من الفريق الطبي بسبب عدوى فيروس كورونا كمصابي العمليات الحربية وشهدائها.
وقالت النقابة في بيان، مخاطبة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة، هالة زايد، إن ذلك يتطلب "إصدار قرار من مجلس الوزراء بتطبيق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، على كل من يصاب أو يتوفى من الفريق الطبي بسبب العدوى".
وأشارت النقابة إلى أن العديد من الأطباء أصيبوا بفيروس كورونا أثناء عملهم لحماية الوطن من هذه العدوى وأن "بعضهم نقلها لأسرته والبعض توفي بسبب إصابته بالعدوى، "وكان أول الشهداء في مجابهة فيروس كورونا هو الطبيب أحمد عبده اللواح الذي فقد حياته بعد أن انتقلت إليه العدوى ثم نقلها لزوجته وابنته".
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