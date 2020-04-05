منصة إلكترونية للسعوديين الراغبين بالعودة من الخارج

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"الخليج 365" من الرياض: أعلنت السعودية اليوم، عن إطلاق الخدمة الإلكترونية للمواطنين في الخارج الراغبين بالعودة إلى البلاد بعدما علقت السفر داخلياً وخارجياً نظرا إلى تفشي جائحة فايروس كورونا وسيتم التعامل مع الطلبات المسجلة إلكترونياً وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة المعتمدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم أنه إنفاذاً لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وحرصاً من قيادة المملكة على سلامة وصحة مواطنيها في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم، والتأكد من توافر كل ما من شأنه ضمان السلامة حتى عودتهم للمملكة فقد أطلقت وزارة الخارجية السعودية الخدمة الإلكترونية للراغبين بالعودة.

وبينت الوزارة أن تسجيل بيانات العودة للمملكة سيبدأ من اليوم وسيستمر مدة خمسة أيام،فيما ستكون الأولوية للسعوديين الموجودين في البلدان الأكثر تأثراً من انتشار فيروس كورونا، وكبار السن، والحوامل مشيرة إلى أن أنه وبالتعاون مع وزارة الصحة، سيخضع المواطنون حين عودتهم إلى المملكة للعزل الصحي مدة (14) يوماً.

وأوضحت وزارة الخارجية أن المنصة الإلكترونية تعد المسار المعتمد الوحيد لتسجيل الراغبين في العودة، ويمكن الاستفسار عند الضرورة من خلال التواصل على الرقم الموحد (920033334) يذكر أن إجمالي حالات الإصابة بفايروس كورونا في المملكة وصل إلى نحو 2385 حالة وبلغت الوفيات 34 وفاة .

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