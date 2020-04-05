شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تفرض حجر منزلى 14 يوما على من غادروا المحاجر أو المؤسسة العلاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تطبيق الحجر المنزلى الإلزامى على الأفراد الذين أنهوا فترة الحجر المؤسسى واستكملوا إجراءاتهم العلاجية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وسمح لهم بالخروج، موضحة أن مدة الحجر لا تقل عن 14 يومًا؛ وذلك اعتبارًا من تاريخ مغادرة المحجر أو المؤسسة العلاجية.

وقال وكيل وزارة الصحة الكويتية الدكتور مصطفى رضا - في تصريح صحفي - إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تنفيذ خطط واستراتيجيات مكافحة الفيروس المستجد والحد من انتشاره، وحفاظًا على الصحة العامة، وتجنبًا للعدوى بهذا الفيروس. وأوضح أنه على المعنيين بهذا القرار، إرسال صورة من ملف الفرد الذي أنهى فترة حجره المؤسسي، أو استكمل العلاج من قبل الفريق المختص بمتابعته في كل من (المحاجر المؤسسية أو المؤسسات العلاجية)، إلى فريق خدمات الصحة العامة بالمنطقة الصحية؛ وذلك حسب محل سكن الفرد لاستكمال اجراءات الحجر الصحي بالمنزل. Advertisements وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 77 إصابة جديدة، من بينهم حالتان من أبناء الجالية المصرية، وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 556 حالة، وعدد من تم شفاؤهم 99 حالة وفق صحيفة الراى الكويتية.

وأضافت أن من يخضعون للعلاج 456حالة بينما 17 حالة فى العناية المركزة ، وتعد الجالية المصرية أقل الجاليات من حيث عدد الإصابات بكورونا .

أكد نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجار الله، أن مخالفى الإقامة الذين سيغادرون الكويت بعد تسليم أنفسهم إلى وزارة الداخلية فى المدة التى حددتها لكل دولة، لا يحتاجون إلى محاجر صحية فى بلادهم، موضحا أن وزارة الصحة ستفحصهم فى مطار الكويت؛ للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".