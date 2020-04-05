بدء تطبيق حظر التجوال فى العاصمة الجزائرية و8 ولايات من 3 عصرا لـ 7 صباحا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت السلطات الجزائرية، اليوم الأحد، تطبيق حظر التجوال فى الجزائر العاصمة و8 ولايات أخرى من الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلى (الرابعة بتوقيت القاهرة)، حتى الساعة السابعة من صباح اليوم التالى، وأغلقت المتاجر أبوابها في الساعة الثانية ظهرا استعدادا لموعد الحظر، فيما خلت الشوارع من المارة والسيارات، بينما تمركز رجال الشرطة وقوات الأمن في الميادين والشوارع الرئيسة لحفظ النظام وضبط مخالفي حظر التجوال.

وكانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت عن توسيع الحجر المنزلي الجزئي الذي يشمل حظرا للتجوال ليشمل كل الولايات الجزائرية، باستثناء ولاية البليدة التي تشهد حظرا كاملا، مع تغيير مواعيده في بعض الولايات منها الجزائر العاصمة ليصبح من 3 عصرا حتى السابعة صباحا.

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وتقرر تمديد الحجر المنزلي الجزئي الذي يشمل حظرا للتجوال من 7 مساء إلى 7 صباحا، مع تغيير مواعيده في 9 ولايات هي الجزائر العاصمة، و"وهران"، و"بجاية"، و"سطيف"، و"تيزي وزو"، و"تيبازة"، و"تلمسان"، و"عين الدفلى"، و"المدية" ليصبح من الثالثة عصرا حتى السابعة صباحا، على أن يطبق ذلك القرار اعتبارا من اليوم الأحد، بينما تشهد ولاية البليدة (36كم غرب العاصمة) حجرا صحيا شاملا على مدار اليوم، نظرا لكونها بؤرة لانتشار فيروس كورونا.



ومنذ 24 مارس الماضي، تشهد الجزائر العاصمة وبعض الولايات الأخرى، حظرا جزئيا للتجوال من 7 مساء حتى 7 صباحا، بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار قد أعلن أمس السبت ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" بالبلاد إلى 1251 حالة إصابة، و130 وفاة.