شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الفلسطينية تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" بمحافظة بيت لحم، ما يرفع عدد الإصابات فى فلسطين إلى 228، وأضاف ملحم، خلال الإيجاز المسائي حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا " حول مستجدات فيروس "كورونا"، اليوم الأحد، أن الحالة الأولى لفتاة عشرينية مخالطة في قرية أرطاس، والحالة الثانية لمواطن من قرية تقوع أخذت من عينة عشوائية، مشيرا إلى أن جميع المصابين بحالة صحية جيدة.

من جانب أخر صدر وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، اليوم الأحد، قرارا يقضي بمنع إدخال السلع والمواد المستعملة الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية، حرصا على سلامة المواطن وحمايته من انتقال فيروس كورونا عبر هذه السلع.