شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط نائب نقيب المعلمين في الأردن لخرقه أمر منع التجول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر أمني مساء الأحد، عن ضبط نائب نقيب المعلمين "ناصر النواصرة" بسبب مخالفته أوامر الدفاع وحظر التجول، بحسب صحيفة الراي الأردنية.

وقال المصدر، إنه تم ضبط "النواصرة" وحجز سيارته لمخالفة حظر التجول، وسيتم تحويل مركبته إلى ساحة الحجز.

وكان الجيش الأردني بدأ بعملية إخلاء 304 أشخاص كانوا قيد الحجر في فنادق العاصمة عمان ومدينة البتراء بعد ثبوت عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وقال مدير صحة العقبة بالأردن إبراهيم المعايعة، إن 13 شخصًا خرجوا، من الحجر الصحى فى العقبة.

وأشار مدير صحة العقبة -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية- إلى أن اثنين فقط من الذين تم إخراجهم من الحجر، من سكان العقبة، وأن الباقين من محافظات أخرى، لافتًا إلى أنهم وقعوا على تعهد بالبقاء بالحجر المنزلى لمدة 14 يومًا أخرى.

Advertisements

يذكر أن عدد الأشخاص المتواجدين داخل الحجر الصحي في العقبة بلغ 157 شخصًا، ووزعت مديرية صحة العقبة 25 طاقمًا صحيًا على المعابر الحدودية، وتعاملت مع البواخر السياحية وطواقمها وتعقيمها، كما تم تجهيز غرف عزل وحجر في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة.

وكان وزير الإعلام الأردنى أمجد العضايلة، قال إن الأمور تسير بشكل جيد والحالات المصابة بفيروس كورونا في المعدل الطبيعى، مضيفًا أن الأردن اتخذ العديد من الإجراءات لمنع هذا الوباء وكان لها أثر إيجابى.

وأضاف وزير الإعلام الأردنى، خلال اتصال هاتفى لقناة إكسترا نيوز، أن من يخالف قرار حظر التجول يغرم غرامة مالية قدرها 100 دينار حال الخروج خلال الحظر، مضيفًا أن إجراءات الحظر تهدف لمنح الفرق الطبية والأجهزة الأمنية تسهيلات في التحرك.