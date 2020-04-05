الجزائر تعتزم استضافة المصابين بكورونا فى الفنادق حال امتلاء المستشفيات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الرحمن بن بوزيد، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرى، اليوم الأحد، عن اللجوء إلى إيواء الحالات الإيجابية بدون تعقيدات والمتصلين بها فى الفنادق فى حالة ما إذا تعذر على المستشفيات التكفل بكل حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال بن بوزيد - في تصريحات له اليوم - إنه سيتم اللجوء إلى الفنادق لإيواء الحالات الإيجابية التي لا تعاني تعقيدات صحية والمتصلين بها إذا تعذر على المستشفيات التكفل بكل المصابين، معتبرا أن هذه الطريقة هي الحل الأمثل لوضع حد لانتشار الفيروس.

وأضاف أن إيواء هذا النوع من الحالات يمكن التحكم فيه والتأكد من عدم نقله للإصابة نظرا للمراقبة المشددة المفروضة على المرضى بهذه المؤسسات، متوقعا منحى تصاعديا للإصابة بفيروس كورونا عبر مختلف الولايات خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار إلى أن الوزارة شكلت 3 لجان تعمل على مدار الـ24 ساعة بالوزارة وتتلقى المعطيات في حينها من كل المناطق، مؤكدا أن هذه الطريقة الرقمية ساعدت كثيرا الوزارة على تحسين إدارة الأزمة.

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وعن برتوكول العلاج بالكلوروكين إلى جانب بعض المضادات الحيوية، قال وزير الصحة الجزائري إنه اثبت حتى الآن فعالية نتائجه، داعيا السلك الطبي إلى مواصلة تعميمه إلى الأشخاص المتصلين مع الشخص المشكوك في إصابته أو الذي أثبتت التحاليل أنه حامل للفيروس مع توخي الحيطة فيما يتعلق بالأعراض الجانبية لبعض الحالات.