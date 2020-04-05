شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تسجل 5 وفيات و83 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 5 وفيات و83 إصابة جديدة بفيروس خلال 24 ساعة، فيما أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، عن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا لعراقيين في بلجيكا وبريطانيا. Advertisements

وأضاف الصحاف، أن "العدد الكلي في عموم العالم بلغ 172 حالة موزعة على عدد من دول العالم. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان نشرته وكالة "السومرية نيوز" إنه "تم تسجيل حالتي وفاة واحدة في بلجيكا، والثانية في بريطانيا، و 10 حالات إصابة في الدنمارك، وحالة في فنلندا، وحالة في المملكة العربية السعودية ، لأبناء الجالية العراقية بفايروس كورونا". وذكر أن الحالات جاءت على النحو التالي:- حالة وفاة واحدة في بلجيكا، والثانية في بريطانيا، و10 حالات إصابة في الدانمارك، وحالة في فنلندا، وأخرى بالمملكة العربية السعودية.

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