شكرا لقرائتكم خبر عن الحلاق الدليفرى ينتشر فى الخليج بسبب كورونا.. والصحة السعودية تحذر من العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وزارة الصحة السعودية، عبر رسائل نصية باللغتين العربية والإنجليزية تم إرسالها لهواتف المواطنين، من أن زيارة العاملين في مهن الحلاقة والكوافير للمنزل قد تتسبب في انتقال العدوى للشخص نفسه، ومن حوله، وفق ما نشرت عكاظ.

ولجأ عدد محدود من المواطنين بالسعودية لاستخدام الحلاق الديلفرى أو حلاق المنزل، ما يعرضهم لخطر انتقال العدوى بإحضار الحلاقين والكوافيرات للمنزل، يأتى هذا فى الوقت الذى تبذل وزارة الصحة جهودا مكثفة لكبح تفشي فايروس كورونا باستخدام التقنيات الحديثة، وتجنيب المجتمع الحضور الشخصي في المستشفيات لتقليل الخروج من المنازل، إلا أن

Advertisements

وعلى الرغم من أن المرحلة الحالية تناشد بالتباعد الاجتماعي،و لا تتضمن أي مناسبات أو لقاءات عائلية أو حفلات زواج تتطلب اللجوء لصالونات الحلاقة أو الكوافيرات.

وعلى الصعيد نفسه حذر متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، من إن الحلاق أو الكوافير الذي قد يَحضر إلى المنزل، لا يُعرف مستوى نظافته أو سلوكياته أو مَن خالط، وربما يكون قد مرّ على 10 أشخاص من قبل، وطبعاً يفعل ذلك بشكل خفي.

وكانت اللجنة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فايروس «كورونا» الجديد في المملكة قد قامت فى منتصف مارس الماضى بإغلاق جميع صالونات الحلاقة الرجالى ومراكز التجميل للنساء .