الحكومة الليبية: حفتر "يمطر" أحياء سكنية في طرابلس بالصواريخ

إسطنبول/ الخليج 365



أعلنت الحكومة الليبية، الأحد، أن ميليشيات خليفة حفتر "أمطرت" عددا من الأحياء المكتظة بالسكان في العاصمة طرابلس، بصواريخ وقذائف هاون.

جاء ذلك في بيان نشرته "عملية بركان الغضب"، التابعة لقوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا على "فيسبوك".

وقالت القوات إن "ميليشيات حفتر أمطرت عددا من أحياء بلدية أبوسليم المكتظة بالسكان في طرابلس، بصواريخ وقذائف هاون".

وأضافت أن الاستهداف "تسبب في دمار عدد من المنازل والسيارات وأضرار كبيرة في الممتلكات الخاصة والعامة".

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وتعاني ليبيا، منذ سنوات، صراعا مسلحا، حيث تنازع مليشيات حفتر الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

والسبت، جددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مناشدتها جميع الأطراف وقف العمليات العسكرية، وتفعيل الهدنة الإنسانية فورا، لإتاحة المجال للسلطات من أجل التصدي لخطر كورونا، الذي سجل 18 إصابة في البلاد، وفق أحدث البيانات الرسمية.

ورغم إعلانها، في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا إلا أن ميليشيات حفتر، تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة".

وردا على ذلك، أطلقت حكومة "الوفاق"، عملية "عاصفة السلام" العسكرية، في 25 مارس/آذار الماضي.

وتنتهك قوات حفتر، بوتيرة يومية، وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على طرابلس، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.