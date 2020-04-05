مقتل 5 يمنيات إثر قصف حوثي للسجن المركزي بتعز

عزيز الأحمدي/ الخليج 365



أعلن مسؤول حكومي بمحافظة تعز اليمنية، الأحد، مقتل وجرح عشرات النساء في قصف لجماعة الحوثي استهدف السجن المركزي في المحافظة.



وقال مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بتعز عبد الرحيم السامعي: "5 سجينات قتلن، وأصيبت 28 أخريات في حصيلة أولية لقصف شنته مليشيات الحوثي طال السجن المركزي بتعز (جنوب)".



وأضاف السامعي للأناضول: "القصف استهدف قسم النساء في السجن الذي يقع في نطاق سيطرة القوات الحكومية".



ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من الجانب الحوثي بهذا الشأن.



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ومنذ أعوام، تشهد محافظة تعز معارك مستمرة، بين القوات الحكومية التي تسيطر على معظم مساحة المحافظة، وجماعة الحوثي.

وتتهم الحكومة الشرعية ومنظمات محلية وأخرى دولية، الحوثيين بفرض حصار على مركز محافظة تعز ومنع عمليات الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان، وهو ما تنفيه الجماعة.

ويشهد اليمن منذ 6 أعوام نزاعا مستمرا خلف واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

ويزيد من تعقيدات هذا النزاع أن له امتدادات إقليمية فمنذ مارس/آذار 2015 يدعم تحالف عربي بقيادة السعودية القوات الحكومية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة إيرانيا والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر /أيلول 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.