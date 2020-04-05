الرياض: مغادرة 366 معتمرا تركيا تأكد خلوهم من كورونا

الخليج 365



قالت السلطات السعودية، الأحد، إن 366 معتمرا تركيا غادروا البلاد، بعد التأكد من سلامتهم من فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (الرسمية) عن وزارة الحج أن "366 معتمراً من الجنسية التركية غادروا صباح الأحد عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة (غرب)"، دون ذكر تفاصيل.



وأكدت أنه تم "إنهاء إجراءات السفر وفق المعايير الصحية التي تضمن سلامة الجميع".



وأكدت أن "نتائج الفحص المخبري أظهرت سلامة جميع المعتمرين المغادرين من فيروس كورونا".

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و245 ألفا، توفي منهم أكثر من 67 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 256 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

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