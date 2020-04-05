لبنان.. مصرع لاجئ سوري أحرق نفسه إثر تردي أوضاعه المعيشية

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

لقي لاجئ سوري مصرعه، الأحد، متأثرا بحروق أصيب بها بعد أن أضرم النار في نفسه، في بلدة "تلعبايا"، بمحافظة البقاع، وسط لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن "المدعو بسام الحلاق توفي متأثرا بحروق من الدرجة الثالثة".

وذكرت أن "تردي الأوضاع المعيشية للحلاق، كانت السبب وراء إضرام النار في نفسه".

وأشارت الوكالة، أن محافظ البقاع كمال أبو جودة، يتابع القضية، مع الجهات المعنية للاطلاع على حالة عائلة المتوفى الاجتماعية، ومحاولة تأمين المساعدة لها.

Advertisements

ونقل مراسل الخليج 365 عن شهود عيان، أن اللاجئ السوري يبلغ من العمر 52 عاما، وأحرق نفسه بمادة البنزين.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، قد أجرت دراسة نهاية عام 2019، تبيّن فيها أنّ 73 بالمائة من اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر بأقلّ من 3.8 دولار في اليوم الواحد، و55 بالمائة منهم يعيشون تحت خط الفقر المدقع أي بـِ 2.9 دولار في اليوم الواحد.

ويعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري مسجلين لدى "المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" (المفوضية).

فيما تقدّر الحكومة أن عدد السوريين الفعلي في البلاد هو 1.5 مليون.

وصعّدت الحكومة اللبنانية مؤخرا من خطابها المطالب بعودة اللاجئين السوريين لبلادهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.