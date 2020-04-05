كورونا.. إنهاء "الحجر الاحترازي" لـ 321 شخصاً بغزة

غزة/رمزي محمود/الخليج 365-

أنهى 321 شخصاً في قطاع غزة، مساء الأحد، فترة الحجر الصحي الاحترازي للوقاية من فيروس كورونا، بعد قضائهم 21 يوماً في مراكز الحجر.

وبحسب مصدر خاص لوكالة الخليج 365، فقد غادر 242 مواطناً مراكز الحجر، وهم من المسافرين العائدين لغزة مؤخراً عبر معبر رفح (جنوب) ومعبر بيت حانون (شمال)، إلى جانب 79 من الأطقم الطبية والأمنية والخدماتية الذين رافقوهم خلال فترة الحجر الاحترازي.

جاء ذلك عقب إتمام وزارة الصحة بغزة إجراءات الفحص النهائي لجميع المواطنين المغادرين لمراكز الحجر، وتزويدهم بتعليمات السلامة المطلوبة بعد وصولهم لمنازلهم، بحسب المصدر.

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ويجري إلزام المواطنين العائدين لقطاع غزة بفترة الحجر الإلزامي الاحترازي من فيروس كورونا لمدة 21 يوماً، وذلك في مدارس وفنادق ومراكز صحية أُعدّت مسبقاً لهذا الغرض.

وقال إياد البُزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة (تديرها حركة حماس) إن مراكز الحجر التي غادرها المواطنون سيتم تعقيمها بشكل كامل، وإعادة تأهيلها للاستخدام عند الحاجة مستقبلاً.

ولفت البزم، في تصريح للأناضول، إلى أن أطقماً أمنية جديدة ستتولى تأمين تلك المراكز.وأصيب 226 شخصا بفيروس كورونا في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، بينهم 12 شخصا في قطاع غزة، بحسب بيانات حكومية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.