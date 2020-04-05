القاهرة.. وفاة رئيس وزراء ليبيا الأسبق بكورونا

إسطنبول / الخليج 365
توفي رئيس وزراء ليبيا الأسبق، محمود جبريل، الأحد، في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، بعد إصابته بفيروس كورونا.
جاء بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية في مصر، بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن جبريل (67 عاماً) أصيب بكورونا في 27 مارس/آذار الماضي، وتم نقله إلى أحد المستشفيات بالقاهرة.
وأشارت أن أعراض المرض ظهرت على رئيس الوزراء الليبي الأسبق، فور عودته من الخارج، وظل في فترة علاج حتى توفي الأحد، دون تفاصيل أكثر.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الصحة المصرية، غير أنها أعلنت أواخر الشهر الماضي، عن تسجيل 39 إصابة بالفيروس، بينهم حالة لمواطن ليبي الجنسية، دون تسمية آنذاك.
والراحل محمود جبريل، سياسي ليبي معارض، شغل منصب رئيس الوزراء في بلاده لسبعة أشهر ونصف أثناء الثورة الليبية التي أطاحت بنظام معمر القذافي، عام 2011.
كما تولى رئاسة الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الانتقالي من 5 مارس/آذار حتى 23 أكتوبر/ تشرين أول 2011، وعمل أيضا وزيرا للعلاقات الدولية.
وحتى السبت، بلغ إجمالي المصابين بكورونا في مصر 1070 مصابا من ضمنهم 71 وفاة، و241 حالة تعافي، حسب بيانات وزارة الصحة.
وتجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، حتى عصر الأحد، مليونا و225 ألفا، توفي منهم أكثر من 66 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 253 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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