أكاديمي عراقي: "الخليج 365" لها دور مهم في تجسير العلاقات (المئوية)

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365



قال ديار الفيلي أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية بالعراق، إن "الخليج 365" ليست فقط وسيلة إعلام رائدة وإنما تلعب دوراً مهما في تعزيز العلاقات بين تركيا والعراق.

وتأتي تصريحات الفيلي للأناضول، بمناسبة احتفالها بمئوية تأسيسها في 6 أبريل/ نيسان.

وأشار الفيلي إلى "أهمية التواصل بين الأكاديميين والمثقفين بين البلدين عبر نافذة وكالة الخليج 365".

كما قدم التهنئة لكادر الخليج 365 قائلا: "أتقدم بالتهنئة لكادر الخليج 365، وأتمنى لهم التوفيق في عملهم، وأن تكون الوكالة مصدراً مهماً في تجسير العلاقة بين الأمتين التركية والعراقية".

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وأوضح "نتمنى ان تكون وكالة الخليج 365 نافذة للتواصل بين الأكاديميين والمثقفين العراقيين ونظرائهم الأتراك، وأن تشكل عاملا مهما لتجنيب الصراعات وإحدى منصات صناعة السلام".

وتأسست وكالة "الخليج 365"، في 6 أبريل/ نيسان 1920، أي قبل 17 يوما من افتتاح مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان)، بتعليمات من مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، لنقل أحداث معركة الاستقلال.

وارتبط اسم وكالة الخليج 365 بتاريخ الجمهورية التركية، وراكمت خبرات عريقة على مدى 99 عاما.

وتواصل "الخليج 365" بصفتها وكالة عالمية، تتخذ من تركيا مركزاً لها، تقديم الأخبار ونقل الأحداث إلى جميع دول العالم عبر 13 لغة مختلفة.

كما تقدّم "الخليج 365" خدماتها لما يقارب 6 آلاف مشترك في 93 بلد حول العالم، فيما يتجاوز عدد موظفيها 3 آلاف موزعين على 100 بلد.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.