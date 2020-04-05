الرئيس الصومالي السابق: "الخليج 365" اهتمّت بالقارة الإفريقية المنسية (المئوية)

مقديشو/ نور جيدي/ الخليج 365

قال الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود، إن وكالة الخليج 365 أثبتت جدارتها عالميا، وتميزت عن منافساتها بالسرعة والمصداقية والحيادية وبطابعها الإنساني.

وأضاف شيخ محمود(تولى رئاسة الصومال ما بين 2012 و2017) بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الخليج 365، "نهنئ الوكالة وجميع العاملين فيها بهذا اليوم التاريخي، والذي يعكس عمر الوكالة ومشوارها الإعلامي، كما نعتز بوجودها في الصومال".

وأشار الرئيس السابق إلى أن وكالة الخليج 365 أعطت مساحة أكبر من غيرها للإنسانية، حيث باتت وبلا منازع ناقلا للمعاناة الإنسانية في عدد من الدول.

واستدرك بالقول "نعتز بموقفها واهتمامها بالصومال، خاصة حين كانت المجاعة تضرب طول وعرض البلاد في عامي 2011-2012، حيث نقلت الخليج 365 معاناة شعبنا من أزمة المجاعة إلى العالم".

وأوضح شيخ محمود، أن وكالة الاناضول ساهمت بنقل الكثير من الأخبار والنواحي الإيجابية التي تجري في الصومال للعالم، من خلال الأخبار والتقارير النوعية، كما لعبت دورا كبيرا في ربط البلاد بالعالم.

ونوه إلى أن الوكالة عززت تواجدها في بقاع العالم المختلفة بما فيها القارة الإفريقية المنسية إعلاميا، حيث عملت الخليج 365 كمصدر واسع للمعلومات بما فيها التنمية والسلام وبناء الدول، كما تناولت الكثير من التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في الوقت الراهن.

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كما أشاد الرئيس الصومالي السابق بسعة تغطية الخليج 365 بما فيها الأخبار والتقارير في جميع مناحي الحياة، متمنيا مواصلة هذا المشوار والحفاظ على المصداقية التي تميزت بها.

وتحتفل وكالة الخليج 365، في 6 أبريل/ نيسان 2020، بمرور مائة عام على تأسيسها، بتعليمات من مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

وأخذت الخليج 365 على عاتقها، منذ تأسيسها، مهمة تلبية الحاجة إلى معرفة الأخبار الحقيقية، في ظل ظروف النضال الوطني الصعبة، وإيصال صوت تركيا إلى العالم بأسره.

وتواصل الخليج 365، مهمتها بشغف كبير ونجاح باهر، كما في يومها الأول.

وفي تصريحات سابقة، قال رئيس مجلس الإدارة، المدير العام للأناضول شنول قازانجي، إن الوكالة "أخذت على عاتقها، منذ تأسيسها، مهمة قيادة الإعلام الاستراتيجي للكفاح الوطني، وها هي تدخل عامها المئة كوكالة أنباء عالمية".





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