18 مليونا لمكافآت طلاب وطالبات عسير

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اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، صرف 18748422 ريالا ، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في المدارس النائية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وذلك لشهري ربيع الثاني ، وجمادى الأولى ، من العام الدراسي الجاري .
وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب علي صهفان ، أنه تم إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، فيما دعا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع .
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