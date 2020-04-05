18 مليونا لمكافآت طلاب وطالبات عسير

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، صرف 18748422 ريالا ، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في المدارس النائية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وذلك لشهري ربيع الثاني ، وجمادى الأولى ، من العام الدراسي الجاري .

وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب علي صهفان ، أنه تم إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، فيما دعا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع .