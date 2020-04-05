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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاومي تسعى لتطوير هاتف بكاميرا هى "الأقوى في العالم" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020
الخليج 365 - متابعات
كشفت تقارير صحفية أن شركة "شاومي" الصينية الرائدة تسعى لتطوير هاتف ذكي جديدة سيتم دعمه بكاميرا وصفتها بأنها ستكون "الأقوى" في العالم.
ونشر موقع "تايمز نيوز ناو" تقريرا حول هاتف شاومي الجديد المرتقب، الذي قد يحمل اسم "مي 105 برو" أو "مي سي سي 10 برو".
ومن المتوقع أن يتم دعم هذا الهاتف بكاميرا متميزة هى الأقوى في العالم بدقة تصل إلى 144 ميغابيكسل.
وستعمل "شاومي" على دعم مستشعر الكاميرا فائق الدقة الجديد بفضل التقنية المتقدمة التي تعتمد عليها الشركة في تصميم كاميراتها.
وكانت "شاومي" أول من أطلق هواتف بدقة 48 ميغابيكسل في هاتفها "ريدمي نوت 8 برو" في مطلع عام 2019، فيما أطلقت في وقت لاحق هاتفها "مي سي سي 9 برو" بدقة تصل إلى 108 ميغابيكسل.
ولم تعلن شاومي عن توقيت الكشف عن هاتفها ولكن مرجح أن يكون بعد أشهر عديدة بعد تقلص خطورة وباء كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".
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