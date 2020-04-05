تويتر تكشف عن ثغرة أمنية في متصفح فايرفوكس.. وتحذر مستخدميها

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة تويتر شركة تويتر

كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت شركة تويتر عن ثغرة أمنية في متصفح فايرفوكس، تسمح بالاحتفاظ ببيانات ذاكرة التخزين المؤقت لفترة، مما يشكل خطورة بالغة على أمن مستخدميه وخصوصيتهم، حيث بمجرد مغادرة المستخدم للمنصة أو تسجيل الخروج من حسابه، ستبقى الملفات في ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح، مما يسمح لأي شخص بالوصول إليها.

وبدأت "تويتر" في إرسال تنويه لمستخدميها بعنوان "معلومات هامة لمستخدمي فايرفوكس"، محتواها "علمنا أخيرًا أن الطريقة التي يُخزن بها متصفح فايرفوكس البيانات مؤقتًا، تؤدي إلى حفظ بيانات خاصة في ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح، وهو مجلد تُخزِّن فيه مواقع الويب المعلومات والملفات مؤقتًا عن غير قصد".

ويشمل ذلك الملفات المرسلة أو المستلمة عبر الرسائل المباشرة (DMs)، وملفات أرشفة البيانات التي تُنزل من صفحة إعدادات ملف التعريف، وغيرها. وقد

وقالت "تويتر": "إن هذه الملفات ستبقى في النظام، حتى لو قام المستخدم بتسجيل الخروج من حسابه".

وبالرغم من أن المتصفح يقوم بحذف ذاكرة التخزين المؤقت تلقائيًا بعد 7 أيام، إلا أن المشكلة تكمن في أنه خلال هذه الفترة يمكن لأي شخص له حق الدخول إلى جهازك أن يصل إلى هذه البيانات.

وهذا يشكل خطرًا بالغًا على المستخدمين وبالتحديد أولئك الذين يسجلون الدخول إلى حسابهم في تويتر عبر متصفح فايرفوكس من خلال حاسوب عام أو مشترك.

ووفق ما ذكرت البوابة العربي للأخبار التقنية، قال كبير مسؤولي التقنية لدى فايرفوكس، إريك روسكورلا، في رسالة نُشرت في مدونة الشركة الرسمية: "التخزين المؤقت أمر معقد، وكل متصفح يتعامل معه بشكل مختلف إلى حد ما، ومع الطريقة الخاصة لإعداد موقع تويتر، لا تقوم متصفحات: جوجل كروم أو سفاري أو مايكروسوفت إيدج، بتخزين هذه البيانات مؤقتًا ولكن فايرفوكس يفعل ذلك".

وأضاف: "ليس الأمر أننا على حق وهم على خطأ، إنه مجرد اختلاف طبيعي في سلوك المتصفح، هناك طريقة قياسية لضمان عدم تخزين البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت، ولكن حتى وقت قريب لم يستخدمها تويتر، وكانت تعتمد فقط على سلوك غير قياسي في بعض المتصفحات الأخرى".

وإذا كنت تستخدم متصفح فايرفوكس للوصول إلى حسابك في تويتر، فربما لن تواجه مشكلة أمنية في الوقت الحالي، لأن الثغرة لم تُصنف بأنها تشكل تهديدًا كبيرًا، ولكن للبقاء آمنًا يجب عليك مسح ذاكرة التخزين المؤقت لمتصفح فايرفوكس يدويًا، خاصةً إذا كنت تستخدم الحاسوب مع أفراد العائلة أثناء العمل من المنزل.

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ويمكنك القيام بذلك من خلال الخطوات التالية:

- اضغط على أيقونة قائمة الإعدادات – عبارة عن ثلاثة خطوط أفقية في الجهة اليمنى بالأعلى – في متصفح فايرفوكس.

- من القائمة اختر "خيارات".

- اضغط على خيار "الخصوصية والأمان".

- مرر للأسفل للوصول إلى خيار "ملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع".

- اضغط على خيار "مسح البيانات".

- في المربع الحواري حدد "محتوى الويب المخزن مؤقتًا".

- اضغط على مسح.