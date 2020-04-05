سمية موسى: أواجه «كورونا» بلوحات الأمل والتفاؤل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: هند مكاوي

رغبةً منها في إضفاء أجواء من التفاؤل والأمل في ظل أزمة فيروس «كورونا» والتكيف مع الإجراءات والتدابير المتخذة التي فرضت ضرورة البقاء في المنزل، بادرت الفنانة التشكيلية سمية موسى بتحويل جدران منزلها إلى معرض فني قدمت من خلاله لوحات تحمل معاني الأمل والتفاؤل لتتغلب بها على التوتر والقلق.

وقالت موسى «حاولت النظر للظروف بطريقة إيجابية وبطريقة إبداعية، ورسمت أعمالاً جديدة تتحدى الوضع الحالي تحمل في طياتها معاني جميلة وتبعث على التفاؤل والأمل بألوان مبهجة، فلم أجد سوى الطبيعة وجمالها، ورسمت لوحة للبحر تجمع بين ألوانه الزرقاء النقية والسماء الصافية حيث يلجأ الإنسان دائماً للبحر عند شعوره بالضيق والألم، ولوحة أخرى للصحراء والفضاء الواسع، إضافة إلى وضع عدد من لوحاتي السابقة وتعليقها على جدران المنزل لتشكيل معرض فني، بجانب تصاميم من وحي الأزمة تحمل عبارات تشجع على الالتزام مثل «ملتزمون يا وطن».

ودعت موسى إلى ضرورة استغلال وقت الفراغ في ممارسة الهوايات وتنمية المواهب واكتشاف الذات وتعلم أشياء جديدة، كما دعت كل الفنانين لمشاركتها التحدي برسم لوحات أكثر بهجة وإشراقاً خاصة في هذا الظرف العصيب الذي يمر به العالم. وقالت: سأطلق تحدياً بين الأطفال للتعبير عما يحبونه ويشعرون به من خلال الرسومات، متمنية أن تمر هذه الأزمة على خير ورجوع الأمور لطبيعتها وكل شيء كما اعتدنا عليه.