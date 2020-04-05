السعودية: إجمالي الإصابات 2385 والتعافي 488



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت وزارة الصحة السعودية 206 إصابات جديدة بعدوى فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما وصل إجمالي الحالات إلى 2385 وارتفاع حالات التعافي إلى 488، بينما بلغ إجمالي الوفيات 34 حالة. وقال محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة السعودية، إن نسبة المصابين بكورونا من غير السعوديين تبلغ 53 %، مؤكداً أن الحالات المرصودة أغلبها مرتبط بالتنقل والتجمعات. وأشار المسؤول السعودي إلى أن نسبة الحركة والتنقل المخالفة للضوابط الموضوعة «مقلقة».

وكانت السعودية قد سجلت، السبت، 140 حالة إصابة، وقررت تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمحافظة جدة وذلك بعزل 7 أحياء ومنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم 24 ساعة، وذلك اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر السبت.