شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: إجمالي الإصابات 2385 والتعافي 488 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت وزارة الصحة السعودية 206 إصابات جديدة بعدوى فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما وصل إجمالي الحالات إلى 2385 وارتفاع حالات التعافي إلى 488، بينما بلغ إجمالي الوفيات 34 حالة. وقال محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة السعودية، إن نسبة المصابين بكورونا من غير السعوديين تبلغ 53 %، مؤكداً أن الحالات المرصودة أغلبها مرتبط بالتنقل والتجمعات. وأشار المسؤول السعودي إلى أن نسبة الحركة والتنقل المخالفة للضوابط الموضوعة «مقلقة».
وكانت السعودية قد سجلت، السبت، 140 حالة إصابة، وقررت تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمحافظة جدة وذلك بعزل 7 أحياء ومنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم 24 ساعة، وذلك اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر السبت.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية: إجمالي الإصابات 2385 والتعافي 488 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.