شكرا لقرائتكم خبر عن الأمعاء تتواصل مع النخاع الشوكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتشف علماء جامعة فلندرز، لأول مرة، نوعاً محدداً من نهايات حسية للأعصاب في الأمعاء، وكيف «تتواصل» مع النخاع الشوكي وتنقل الإشارات عن الألم أو عدم الراحة.
ويشير الخبراء إلى تحسن فهم القدرات الحسية العصبية للأمعاء في السنوات الأخيرة، ولكن كان هناك سؤالان رئيسيان- أين موضع هذه النهايات الحسية العصبية في الأمعاء؟ وكيف تنشط؟.
وللإجابة عن هذا، يقول البروفيسور نيك سبينسر من جامعة فليندرز الأسترالية: «العديد من اضطرابات الدماغ والأمعاء مرتبطة مع بعضها، لذلك اكتشاف العلاقة بينهما، له أهمية حاسمة لابتكار طرق فعالة في علاج متلازمة القولون العصبي أو الإمساك المزمن أو التهاب القولون التقرحي».
وأكد البروفيسور على أنه في إطار الدراسة، تمكنوا من اكتشاف فئتين من الخلايا العصبية المعنية ومواضعها في مختلف طبقات القولون، بما فيها العضلية والمخاطية، التي يمكنها الكشف عن المحفزات الحسية.
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