شكرا لقرائتكم خبر عن طفل تشيلسي أصلع بسبب رونالدو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح
أجبر الحجر المنزلي كثيراً من الناس على الحلاقة في المنزل تفادياً لانتشار فيروس كورونا المستجد، وبعد انتشار فيديو حلاقة نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو على يد خطيبته جورجينا، طلب طفل صغير يشجع تشيلسي الإنجليزي من والده قص شعره مثل رونالدو، وأراه صورة نجمه على الهاتف.
وافق الأب الذي يعمل حلاقاً على طلب ابنه، لكنه حلق رأسه مثل الأسطورة البرازيلية رونالدو الملقب بـ«الظاهرة» في مونديال 2002، وعندما اعترض الابن على المقلب قال له والده: «هناك 2 رونالدو».
عرف الصغير أن هناك نجماً عالمياً اسمه رونالدو بعدما دفع الثمن باهظاً من شعره، وعندما شاهد صورة رونالدو نازاريو على جوجل صُدم، وقال هذه ليست تسريحة؛ بل «صلعة»، وشارك جودي موريس مساعد لامبارد مدرب تشيلسي قصة الطفل على حسابه في «إنستجرام».
وتعرض البرازيلي رونالدو حينها لسيل من الانتقادات قبل توجهه للمنافسة في مونديال كوريا الجنوبية واليابان، لكن الضحكة الأخيرة كانت للظاهرة الذي سجل 8 أهداف وقاد السامبا إلى لقب العالم، وبعد ذلك كشف قائلاً: «كان الجميع يتحدث عن إصابتي؛ لذلك حلقت رأسي كي تنسى الصحافة الإصابة، وأركز أكثر على التدريبات. لم أكن فخوراً بـ«اللوك»؛ لأنه كان غريباً، لكنه كان طريقة جيدة لتغيير الموضوع».
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