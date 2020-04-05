الأهلي يتفق مع فايلر على الاستمرار موسمين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

اتفق النادي الأهلي مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق على التجديد لمدة موسمين مقبلين، خلال المفاوضات المبدئية التي تمت بين الطرفين الأيام الماضية، وتحدث خلالها رئيس النادي مع المدرب السويسري بشأن التجديد لمدة موسمين مقبلين، ومن المقرر أن يعقد محمود الخطيب رئيس النادي، جلسة خاصة مع رينيه فايلر، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل حسم ملف تجديد عقد المدير الفني لرغبة رئيس النادي في حسم هذا الملف، خلال توقف النشاط الرياضي في العالم كله على خلفية وباء «كورونا».

ورحّب فايلر بالاستمرار مع القلعة الحمراء لشعوره بالارتياح في الفريق، وإن كانت هناك عدة أمور سيتم حسمها، خلال الجلسة المرتقبة التي سيوقع خلالها فايلر على العقود الجديدة، وفي هذا الشأن استقر مسؤولو الأهلي على رفع راتب فايلر ومعه جهازه المعاون، المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهرياً في الموسم المقبل، وذلك خلال المفاوضات التي سيقودها محمود الخطيب رئيس النادي مع المدرب السويسري، في غضون أيام قليلة مقبلة.

واستقرت إدارة الأهلي على رفع راتب المدير الفني إلى 200 ألف دولار، أي ما يقرب من 3 ملايين جنيه شهرياً، على أن يتم رفع هذا المبلغ بنسبة 10% في الموسم بعد المقبل، ورحّب فايلر بتجديد عقده مع النادي، خلال مفاوضات «جس النبض»، التي تمت بينه وبين مسؤولين في الإدارة الحمراء على فترات مُتباعدة خلال الأسابيع الماضية، لكنه ينتظر التفاوض الرسمي، من أجل الاتفاق على بعض النقاط والأمور الخاصة بالعقد الجديد، ومن المقرر أن يتم تجديد العقد لمدة موسم آخر، بخلاف الموسم المقبل ليستمر فايلر مع الفريق موسمين مقبلين بعد الموسم الجاري.

ويتضمن عقد فايلر الحالي مع الأهلي استمرار المدرب وجهازه المعاون في الموسم الثاني حال الفوز ببطولتي الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا، وإذا حصد الفريق هاتين البطولتين وأراد أحد الأطراف فسخ العقد عليه دفع راتب ستة أشهر كشرط جزائي، كما يتضمن العقد أن الطرفين عليهما التفاوض مُجددًا حول استمرار العقد في الموسم الثاني حال الفوز ببطولة واحدة من بطولتي الدوري أو إفريقيا ويرغب الأهلي في تجديد عقد فايلر في الموسم المقبل دون الانتظار لحسم مصير بطولتي الدوري وإفريقيا لرغبة النادي في تحقيق الاستقرار للفريق، بعد النجاحات الجيدة التي حققها المدرب السويسري مع الفريق حتى الآن.