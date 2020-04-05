هولندا: تراجع نسبي في عدد الوفيات خلال 24 ساعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات الصحية في هولندا تسجيل 115 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 1766 حالة. وسجلت هولندا، السبت، أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة بفيروس «كوفيد 19»، ليصل الإجمالي إلى 13614 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 134 حالة وفاة جديدة.

وسجلت الوفيات الأحد انخفاضاً بنحو 19 حالة مقارنة باليوم الذي سبقه.

وتعتبر هولندا منطقة خطر عالمي إلى جانب النمسا وسويسرا ودول أخرى بما فيها المملكة المتحدة، بحسب تصنيف لمعهد روبرت كوش الصحي الألماني.

وكان وزير المالية الهولندي ويبكي هيكسترا قال، الخميس، إن بلاده تعتزم توفير مليار يورو لصندوق أوروبي لمواجهة فيروس كورونا، كانت قد اقترحت تأسيسه، ويهدف الصندوق لمساعدة دول مثل إيطاليا وإسبانيا، اللتين تضررتا بصورة كبيرة من الفيروس.