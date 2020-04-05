"أونروا" تبدأ توصيل أدوية للاجئين بمخيمات الأردن

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365
بدأت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأحد، توصيل الأدوية اللازمة، للاجئين الفلسطينيين بمخيمات الأردن، في ظل حظر تجوال تفرضه المملكة، لمواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد".
جاء ذلك في بيان للوكالة الأممية، تلقت الخليج 365 نسخة منه، أوضحت فيه أن "الجولة الأولى من التوزيع ستستغرق أسبوعين تقريبًا".
وأشارت إلى أن المستهدفين هم "مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، الذين يعتمدون على الأنسولين، والمرضى المصابين بأمراض مزمنة، والنساء الحوامل المصابات بداء السكري، ممن كان من المقرر أن يحصلوا على علاجاتهم بين 21 و31 مارس (آذار) 2020".
ويوجد بالأردن 10 مخيمات رسمية للاجئين الفلسطينيين، يعيش فيها أكثر من 346,000 لاجئ مسجل، أو ما يقارب من 17% من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في الأردن والذين يبلغ عددهم 2 مليون، بحسب إحصاء سابق لـ "الأونروا".
وسجل الأردن 323 إصابة بكورونا، بينها 74 حالة شفاء، و 5 وفيات.
ولمواجهة أزمة كورونا، أقر الأردن تفعيل قانون "الدفاع" (الطوارئ)، كما فرض "حظر تجوال" مفتوحا وكاملا، أكمل أسبوعه الثاني.
فيما أغلقت السلطات العاصمة عمان وباقي محافظات المملكة أمام حركة الدخول إليها والخروج منها، وعزلت مدينة إربد (شمال) بشكل كامل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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