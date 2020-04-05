كورونا.. الجزائر تستلم أول دفعة "كمامات" من الصين

الجزائر /عبد الرزاق بن عبد الله /الخليج 365

استقبل رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، الأحد، أول دفعة من الكمامات المرسلة من الصين للوقاية من فيروس كورونا.

ووفق مراسل الخليج 365 حطت بمطار هواري بومدين بالعاصمة، صباح الأحد، طائرتان عسكريتان جزائريتان، قادمتان من شنغهاي الصينية، تحملان الكمامات.

وكان في استقبالها رئيس الوزراء عبد العزيز جراد ووزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد.

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ووفق التلفزيون الجزائري الرسمي، تضم الدفعة 8.5 مليون كمامة من نوع 3 طبقات، و100ألف كمامة مرشحة من نوع "اف اف بي 2" (FFP2).

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أعلن الثلاثاء خلال مقابلة مع وسائل إعلام محلية، أن بلاده طلبت من الصين شراء 100 مليون قناع جراحي ومواد أخرى للوقاية من الفيروس.

وحتى السبت، سجلت الجزائر 1251 إصابة بالفيروس، توفي منها 130، وتعافى 90، وفق وزارة الصحة.

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