إخوان مصر: شكلنا لجنة لمواجهة "كورونا" ولا مجال للخلافات السياسية

إسطنبول/ الخليج 365

قالت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، الأحد، إنه لا مجال للخلافات السياسية والفكرية، في إطار مواجهة فيروس كورونا، كاشفة عن تشكيل لجنة لمواجهة الفيروس.

جاء ذلك في مؤتمر نظمته بتقنية الفيديو كونفرانس، ونقلته فضائيات مصرية معارضة من الخارج، بعنوان "أولويات العمل الوطني في مواجهة جائحة كورونا.. التعاون والمشاركة فريضة".

وقال الطبيب، المتولي زكريا، أستاذ الأمراض المعدية، في المؤتمر، إنه "لا مجال لجعل الخلافات السياسية والفكرية حائلا لمواجهة الجائحة التي لا تفرق بين مؤيد ومعارض أو حاكم أو مواطن".

وأضاف: "رغم ما تواجهه الجماعة من صعوبات، قررت تشكيل لجنة بالخارج تعمل على تدشين مواقع متخصصة لرفع كفاءات الأطباء وفتح مجالات للاستشارات عن بعد بمشاركة متخصصين وتقديم التوعية وعمل قنوات عبر يوتيوب لنشر المعلومة الصحيحة وتحذير الناس من الشائعات وتقديم الدعم النفسي لكل شرائح المجتمع".

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وفي بيان ختامي للمؤتمر، قالت الجماعة: "إننا وما نملك فداءٌ لشعبنا العظيم ولوطننا الحبيب مصر"، داعية للإفراج عن سجناء لاسيما كبار السن.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة المصرية أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا حتى اليوم، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.

وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و216 ألفا، توفي منهم أكثر من 65 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 253 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

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