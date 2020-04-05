مقتل 4 جنود عراقيين في هجوم لداعش بالأنبار

الأنبار(العراق)/ سليمان القبيسي/ الخليج 365
قتل 4 جنود بالجيش العراقي، الأحد، في هجوم لتنظيم داعش على نقطة عسكرية غرب مدينة الرطبة في محافظة الأنبار، غربي البلاد، حسبما أفاد به مصدر عسكري.
وقال ضابط في الجيش للأناضول، طلب عدم ذكر اسمه، إن "تنظيم داعش هاجم نقطة عسكرية (نقطة تمركز) للجيش العراقي غرب مدينة الرطبة غربي محافظة الأنبار بواسطة أسلحة متوسطة وخفيفة".
وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن "مقتل جميع جنود النقطة العسكرية وعددهم 4، وقيام التنظيم بإحراق النقطة والهرب إلى عمق الصحراء".
يذكر أن داعش يهاجم بين الحين والآخر القوات العراقية غربي الأنبار وغالبا ما توقع تلك الهجمات خسائر بصفوف قوات الجيش.
وكان العراق قد أعلن عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.
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