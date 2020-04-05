اليمن.. الحوثيون ينفون استهداف منشأة نفطية في مأرب

اليمن/ الخليج 365

نفت جماعة "الحوثيين" في اليمن، الأحد، استهدافها منشأة لضخ النفط الخام في محافظة مأرب شرقي البلاد.

وقال المتحدث العسكري للجماعة يحي سريع في بيان، "التزمنا منذ بدء الحرب تجنيب المنشآت الوطنية أي استهداف، رغم أن اليد الصاروخية والطيران المسير طالت عمق العدو (في إشارة إلى التحالف العربي)، واستهدفت مواقعه العسكرية ومنشآته التي يعتمد عليها في عدوانه".



وأضاف:" لم نستهدف أي منشأة وطنية داخل بلدنا، سواء كانت تخدم كل الشعب أو جزءاً منه".



وتابع سريع: "ما يروج له عن استهداف منشأة الضخ في منطقة كوفل بمديرية صرواح في محافظة مأرب، لا أساس له من الصحة".



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واتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في وقت سابق الأحد، الحوثيين بقصف محطة لضخ النفط الخام في محافظة مأرب.



وتعتبر المحطة الواقعة بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب، واحدة من أهم المنشآت الحيوية الداعمة للاقتصاد اليمني.



ويعاني اليمن انهيارا شبه تام في كافة القطاعات، لا سيما الصحي، وأصبح 80 بالمئة من سكانه بحاجة إلى مساعدات إنسانية، جراء حرب مستمرة منذ 6 أعوام بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين.

ومنذ عام 2015، يدعم التحالف العربي القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ 2014.

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