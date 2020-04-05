وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل

طرحت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وظائف صحية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

وأوضحت المستشفى أن الوظائف في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض، بمسمى وظيفي “مشرف المختبر الطبي و” كبير علماء الأبحاث، ومساعد ميكانيكي تدفئة وتبريد وتكييف، واختصاصي سريري، وطباخ ثانٍ، و مساعد خدمات الطعام”.

وتابعت إدارة المستشفى بان التقديم متاح حتى تاريخ 1 يونيو 2020م ولمعرفة باقي التفاصيل اضغط على الرابط التالي من هنــــــــــــا .