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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش ينتقد إدارة بعض الدول لأزمة كورونا بمنطق "قانون الغابات" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020
إنتقد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور محمد قرقاش، إدارة بعض الدول لأزمة فيروس كورونا المستجد بمنطق قانون الغاب، في إشارة إلى تركيا التي أستولت على شحنة خاصة بمواجهة كورونا كانت في طريقها إلى أسبانيا .
وقال قرقاش في تغريدة له بتويتر، رصدها (الخليج 365)، "بعض الدول، للأسف، تدير الأزمة بمنطق قانون الغاب وتستولي على شحنات الدعم الطبي ناظرة إلى مصلحتها الضيقة" .
وأضاف "أما الإمارات فهي ضمن الدول التي تقارب الأزمة بمنطق التضامن الإنساني، والمشترك الذي يحمينا ويحصّننا. تدعم وتساند دون تمييز أو تفرقة" .
وأعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، الجمعة، أن السلطات التركية استولت على طائرة محملة بأجهزة تنفس كانت في طريقها من الصين إلى إسبانيا.
وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية جونزاليس لايا، أن الحكومة التركية تحتجز في أنقرة شحنة من الإمدادات الطبية تم شراؤها من الصين قادمة لإسبانيا منذ السبت الماضي.
وأضافت أن الحكومة التركية فرضت قيودًا على صادرات الأجهزة الطبية على أراضيها بدافع قلقهم بشكل رئيسي من قدرتهم على الحفاظ على نظامهم الصحي.
وتعد هذه الشحنة ثمينة لأنها تحتوي على 162 جهاز تنفس لعلاج مرضى فيروس كورونا الخاصة بوحدات العناية المركزة، وفق وسائل إعلام إسبانية.
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