محمد بن راشد: نحمد الله على هذا الشعب المتعاضد والمتكاتف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) عقدت الحكومة الإماراتية اليوم الأحد جلستها الثانية عن بعد، حيث اتخذت عدداً من القرارات في إطار مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وعلى حساب سموه في موقع التواصل تويتر قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «عقدنا اليوم اجتماعنا الثاني لمجلس الوزراء عن بعد.. أقررنا خلاله مجموعة من القرارات والتسهيلات... إضافة لتوجيه الجهات بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام... وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة.. وتوجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي في الدولة»

وعن الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا: «كما تابعنا خلال الاجتماع الآليات الاحترازية الجديدة وآليات استمرار الأعمال الحكومية واعتمدنا مشروع القانون الاتحادي للصحة النفسية واللائحة التنفيذية لمنشآت القطاع الخاص الصحية بهدف رفع مستوى جودة خدماتها ولائحة أخرى بشأن استخدام تقنية المعلومات في المجالات الصحية»

وختم سموه: «تتحرك دولة #الإمارات اليوم كفريق واحد... وتتعاون كأسرة واحدة.. ويساند الجميع أعمال بعضهم لعبور هذه الفترة الاستثنائية التي يمر فيها العالم... نحمد الله على هذه الروح الطيبة.. ونحمد الله على هذا البلد الآمن... ونحمد الله على هذا الشعب المتعاضد والمتكاتف»