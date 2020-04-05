شكرا لقرائتكم خبر عن أول زيارة افتراضية لمقبرة حفيدة خوفو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: "الخليج"
أطلقت وزارة السياحة والآثار المصرية، مساء أمس السبت، أول زيارة افتراضية، على مواقعها الإلكترونية المختلفة، لمقبرة الملكة مرس عنخ الثالث، حفيدة الملك خوفو، صاحب الهرم الأكبر، وابنة الملكة حتب حرس الثانية.
وكشفت الجولة أن مرس عنخ دفنت في مقبرة صخرية فريدة، بجوار هرم خوفو جدرانها مزينة بمناظر ملونة، تصور الملكة وعائلتها الملكية، وكذلك الخدم والحرفيين والكهنة، كما صورت المناظر الأثاث الجنائزي الخاص بالملكة، وصناديق تحتوي على الطعام وملابس ومجوهرات، بالإضافة إلى صورة للتابوت الخاص بها والمصنوع من الجرانيت الأسود، والذي تم العثور عليه بالفعل في غرفة الدفن بمقبرتها.
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