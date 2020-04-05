فتح باب المشاركة في «الشارقة وجهة نظر 8»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن فتح باب المشاركة في النسخة الثامنة من مبادرة «الشارقة، وجهة نظر»، المخصصة للتصوير الفوتوغرافي.

وسيكون آخر موعد للمشاركة هو 16 مايو/ آيار المقبل، ويمكن للمتقدمين اختيار ثيمتهم ومقاربتهم الفنية الخاصة، وتعبئة نموذج الطلب، وإرسال ما لا يزيد على ست صور رقمية، مرفقة بوصف أو قصة موجزة حول كل صورة، والموقع الذي التقطت فيه، عبر البريد الإلكتروني: «[email protected]».

وكانت النسخة السابعة من المبادرة شهدت مشاركة 36 مصوراً من أكثر من 20 دولة، قدموا أعمالهم التي تتناول مجموعة من المواضيع الاجتماعية والفكرية والجمالية، عبر أساليب وأنماط متعددة على اتصال بالتصوير المفاهيمي، والتصوير في الشارع، والمناظر الطبيعية للأرض والمدينة، والبورتريه.

تهدف المؤسسة من خلال «الشارقة، وجهة نظر» إلى دعم ممارسة التصوير الفوتوغرافي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتطوير مهارات المصورين المحليين والإقليميين، وتشجيع تعاونهم، ليس عبر تواصلهم فقط، بل بما يتخطى ذلك إلى فضاءات المجتمعات الثقافية في الدول المشاركة.