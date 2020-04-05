شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف دعم الشرعية: صاروخ حوثي انطلق من صنعاء سقط بصعدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت ميليشيات الحوثي، صباح السبت، صاروخاً باليستياً من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة بمنطقة زراعية ذات كثافة سكانية وأعيان مدنية بالقرب من قرية عكوان، بعد أن قطع مسافة 200 كلم.
وبيّـن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العقيد الركن تركي المالكي، الاستمرار المتعمد من الميليشيات الحوثية الإرهابية في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية، وسقوطها عشوائياً على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية، التي تهدد حياة المئات من المدنيين. وأكد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الحازمة لتحييد، وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
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