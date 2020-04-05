شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا انتقل فيروس كورونا لرضيعين في البحرين.. احذر مجالس العزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ووفقا لصحيفة الوطن العمانية، هذه ليست الحالة الأولى لرضيع يصاب بالفيروس جراء مخالطته لحالات تواجدت في العزاء، بعد تسجيل إصابة سابقة بالفيروس لطفلة بحرينية عمرها (4 أشهر) فقط لمخالطتها لحالتين تواجدتا بحضور نفس المكان.

وأظهرت صفحة أثار المخالطين سيناريو إنتقال العدوى من شابة بحرينية (36) حضرت تعزية والتقطت فيروس كورونا ( كوفيد 19)، فاختلطت بشابه بحرينية عمرها (28 سنة)، واختلط الرضيع (3 أشهر) بكلتا الحالتين فأنتقل الفيروس لجسده، وبعد التأكد من إصابة الحالة الأولى بالفيروس تم إجراء تحديد المخالطين وكان من بينهم الحالة الثانية والرضيع، علماً بأن الحالة الأولى خرجت من العزل الصحي بعد تعافيها من المرض.

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وكشفت فحوصات المخالطين لتلك الحالة إصابة 8 أشخاص بينهم الرضيع ذو (3 أشهر) جراء مخالطتة لحالتين مصابتين بالفيروس ، وأصيب شاب بحريني (31) بالفيروس جراء المخالطة وخضع للعلاج داخل العزل الصحي وخرج متعافياً ، فيما لا تزال الحالات الباقية تخضع للعزل.