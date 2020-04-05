شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يدمر مخزن أسلحة للحوثيين بمنطقة صرواح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دمرت مدفعية الجيش اليمنى مخزن أسلحة تابعا لمليشيا الحوثى الانقلابية فى منطقة صرواح الواقعة بين محافظتي صنعاء ومأرب، وقال مصدر عسكرى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الأحد "إن مدفعية الجيش شنت قصفاً مركزاً استهدف تجمعات ومواقع للمليشيات الانقلابية فى جبهة صرواح، من ضمنها مخزن أسلحة، موضحا أن القصف الذي استهدف المخزن أعقبه اشتعال كبير للنيران وانفجارات عنيفة ومتتالية استمرت لنحو ساعة".

وكان الجيش اليمنى، أعلن أن أكثر من 25 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم وجرح آخرون أمس السبت، بنيران قواته فى جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

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وأكد مصدر عسكرى للمركز الإعلامى للقوات المسلحة أن أبطال الجيش اليمني استدرجوا مجاميع من مليشيات الحوثي الانقلابية إلى كمين محكم بأحد الشعاب في جبهة صرواح، مشيراً إلى أن الكمين أسفر عن مقتل أكثر من 25عنصراً من المليشيات إلى جانب عدد من الجرحى، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية، استهدفت مقاتلات التحالف مواقع وتعزيزات تابعة للمليشيات الانقلابية في مواقع متفرّقة بجبهة صرواح، وأسفرت عن تدمير عدد من الآليات القتالية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.

وكانت مدفعية الجيش الوطنى اليمنى استهدف - فجر اليوم - مواقع وتجمعات للمليشيات الانقلابية في جبهات صرواح وهيلان، وتمكنت من تدمر تحصينات وآليات قتالية تابعة للمليشيات الحوثية وألحقت بها خسائر بشرية كبيرة.