شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 من الكوادر الطبية فى محافظة النجف العراقية بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر فى صحة مدينة "النجف " العراقية ، اليوم الأحد، بأن ثلاثة من الكوادر الطبية العاملة فى "مركز الفرات الأوسط لعلاج الأورام السرطانية " أصيبوا بفيروس كورونا، اثنان منهم يعملان بصفة مساعد مختبر، وطبيبة فى وحدة الإشعاع، لافتا إلى أنهم وضعوا فى "العزل الطبى"، ونقلت الوكالة الوطنية العراقية عن المصدر قوله ، إن الفرق الطبية التخصصية باشرت بفحص العاملين معها ، حيث تبين عدم إصابتهم، فيما قام المركز بمنحهم إجازة إجبارية لمدة أربعة عشر يوماً.

وفي سياق متصل، أعلنت دائرة صحة النجف عن مغادرة 63 مواطنا أماكن الحجر الصحي لانتهاء مدة الحجر "14 يوما"، بعد التأكد من عدم ظهور أعراض مرضية عليهم.

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت اليوم الأحد، وفاة مصاب بفيروس كورونا الجديد بمحافظة النجف، ما يرفع حالات الوفاة بالنجف إلى خمس وفيات، فيما تم تسجيل ست إصابات جديدة بعد اجراء الفحص المختبري على 98 حالة مشتبه بها، وذكر اعلام دائرة الصحة في النجف - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - أن إجمالى الحالات المسجلة فى المحافظة، بلغ 181حالة "مؤكدة" ، منها 53 حالة تم شفاؤها ، و5 وفيات ، ومغادرة حالتين إلى إيران.

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة فى "كردستان العراق " تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد في مدينة (أربيل) . Advertisements وقالت الوزارة - في بيان لها - إنه في إطار الفحوصات المختبرية للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا " المستجد تم تسجيل 18 إصابة جديدة وأضاف - البيان - أن المصابين من سكان مناطق مختلفة في مدينة (أربيل ) : 8 رجال و6 نساء و4 أطفال، وهم من "المخالطين " لمصاب "سابق" زار مجلسا للعزاء بمدينة (أربيل) ، مشيرا إلى أن عدد المصابين بفيروس "كورونا " بسبب المشاركة في مجلس العزاء المذكور في مدينة (أربيل ) وصل إلى 32 حالة.

وكانت الصين، أرسلت فريق طبى إلى بغداد العاصمة العراقية للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا،- حسب وكالة الأنباء الصينية - الذى ظهرت أول إصابة به في ووهان الصينية في أواخر شهر ديسمبر الماضى، وبعدها تفشى في أغلب دول العالم.

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقى المكلف، عدنان الزرفى، قال إنه ينتظر من مجلس النواب تحديد جلسة للتصويت على البرنامج الحكومي، قائلا: أكملت تشكيلتي الحكومية من الكفاءات من داخل العراق.

وأضاف خلال تصريحات لقناة سكاى نيوز، أن العراق يمر بكارثة وقد لا تتمكن الحكومة من تأمين كل المرتبات، و النفط ملك الشعب ولايحق للحكومة التصرف بهذه الثروة بطريق غير مناسبة، و أدعو جميع القوى السياسية إلى التكاتف لرسم خطة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتوفير مرتبات الرعاية الاجتماعية.