شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تطلق خدمة الزيارات الافتراضية لمواقعها الشهيرة دعما لمبادرة "خليك بالبيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الثقافة في لبنان "خليك بالبيت وتثقف"، شعار لحملتها للتخفيف من الأوقات العصبية التي يعيشها اللبنانيون، وشغل أوقاتهم في الحجر المنزلي الوقائي من فيروس كورونا المستجد.

وتتضمّن حملة "خليك بالبيت وتثقف" الهادفة إلى الحد من انتشار الفيروس، برنامج الزيارات الافتراضية لمجموعة من الأماكن والمعالم الأُثرية، كـ"متحف لبنان الوطني" و"المتحف الوطني الفني الحديث" التابع لجامعة البلمند، و"متحف سرسق" ببيروت، للاستمتاع بما تزخر به من المعروضات، من آثار وأعمال فنية تشكيليّة، بالإضافة إلى الاطلاع على معرض "بعلبك أرشيف الخلود"، الذي أقامه "متحف سرسق" الصيف الماضي، في قاعة المعارض الكبرى.

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ولجأت أغلب دول العالم بعد توقف حركة السياحة إلى فتح متاحفها ومقاصدها الاثرية للزيارات الافتراضية، التى أصبحت البديل للسفر والتمتع الحى بالمناطق الاثرية والمتاحف.

وفى مصر اطلقت وزارة السياحة والاثار خدمة الزيارات الافتراضية التى تأتي في اطار مبادرتها التي اطلقتها مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية، لزيارات بعض المواقع الأثرية المصرية عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم إطلاق زيارة جديدة او جولة إرشادية لاحد المواقع او المتاحف الاثرية. وتطلق وزارة السياحة والآثار اليوم الأحد في تمام السابعة مساء علي صفحاتها الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت زيارة افتراضية جديدة لأثر قبطي هام وهو الدير الأحمر بمحافظة سوهاج.

كما ستطلق غداً اثرا إسلاميا هو جامع ومدرسة السلطان برقوق بشارع المعز، ويوم الثلاثاء ستكون زيارة افتراضية للمعبد اليهودي بن عذرا بمنطقة مصر القديمة.

ويقع الدير الأحمر غرب مدينة سوهاج بمسافة تبعد حوالى 21 كم، ويعتبر من أهم الأديرة التي شيدت فى العصور المسيحية المبكرة، أنشأه الأنبا بشاى فى أوائل القرن الرابع الميلادى، وقد استخدم الطوب الأحمر كمادة أساسية فى تشييده لذا سمى بالدير الأحمر، كما استخدم حجر الجير الأبيض وبعض الأعمدة من الجرانيت الوردى والأسود.