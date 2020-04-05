شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تغلق مستشفى فى طولكرم بعد زيارة أحد المصابين بكورونا لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، إغلاق مستشفى ثابت الحكومى فى طولكرم، وتحويله مركزا لاستقبال وعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا، وتوجيه المرضى والمراجعين الآخرين للمستشفيات الأخرى.

وصرحت وزارة الصحة الفلسطينية- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن هذا القرار يأتي بعد زيارة أحد المصابين بفيروس كورونا من جنين للمستشفى وتواجده في عدة أقسام قبل ثبوت إصابته، وفقا لما أعلنه مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة كمال الشخرة. وقال مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة إن مواطن من قرية برطعة شمال غرب جنين، عانى من مشاكل صحية منذ 10 أيام، وراجع عيادات خاصة، قبل تحويله إلى وزارة الصحة وإخضاعه لفحص الكورونا، حيث تبيّن أنه مصاب بالفيروس.

وأكد أن طواقم وزارة الصحة باشرت بإجراء بحث وبائي كامل للكشف عن كافة المخالطين مع المصاب وأخذ عينات منهم للفحص. Advertisements

وكان محافظ طولكرم عصام أبو بكر، قرر أمس السبت، إغلاق مداخل مخيم طولكرم مع أخذ إجراءات مشددة بحق غير الملتزمين بالحجر المنزلى وتحويلهم إلى الحجر الإجبارى، وأوضح المحافظ - خلال اجتماع لجنة الطوارئ المصغرة في المحافظة لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن قرار إغلاق مداخل المخيم جاء بعد الإعلان عن إصابة عاملين بالفيروس في المخيم، عقب عودتهما من أماكن عملهما داخل أراضي 1948، ولضمان صحة المواطنين وسلامتهم.