شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريري: اجراءات الحكومة لإعادة اللبنانيين من الخارج جديرة بالتقدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان السابق، بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لإجلاء اللبنانيين المغتربين الذين كانوا قد طالبوا بعودتهم إلى لبنان من الدول التى يتواجدون فيها خشية تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، وغرد "الحريري" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: "الاجراءات التي اتخذت في نقل اللبنانيين من الخارج جديرة بالتقدير. نسأل الله السلامة للجميع وتحية من القلب للفريق الطبي الذي يواكب العملية".



سعد الحريرى على تويتر

وكانت قد وصلت ظهر اليوم أولى الرحلات الجوية الاستثنائية إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) لإجلاء اللبنانيين المغتربين الذين كانوا قد طالبوا بعودتهم إلى لبنان من الدول التى يتواجدون فيها خشية تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، وكانت الحكومة اللبنانية قد علقت حركة الطيران وأغلقت المطار وكافة الموانئ والمنافذ البرية منذ 18 مارس الماضي وحتى 12 أبريل الجاري، في إطار حالة التعبئة العامة الصحية التي أعلنتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا وتفشيه، غير أن عددا من اللبنانيين المغتربين طالبوا السماح لهم بالعودة بشكل استثنائي.

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وضمت الرحلة الأولى التي وصلت من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، 174 لبنانيا، حيث كانت شركة الطيران المملوكة للدولة اللبنانية (طيران الشرق الأوسط) قد توجهت صباح اليوم إلى الرياض لتقلهم إلى لبنان.

وشهد مطار بيروت إجراءات أمنية مشددة من عناصر الجيش والقوى الأمنية والفرق الطبية، كما تواجدت حافلات لنقل الركاب إلى مراكز الحجر الصحي الإلزامي التي حددتها الدولة.

وكانت الطائرة تقل فريقا طبيا على متنها لمتابعة حالة الركاب أثناء توجههم من الرياض إلى بيروت، كما أجريت لهم لدى وصولهم لبنان الفحوص المخبرية للكشف عن فيروس كورونا (بي سي آر) في حين جرى استثناء من قاموا بإجراء هذه الفحوص في السعودية قبل 3 أيام بحد أقصى وظهرت نتيجة الفحص سلبية بالنسبة لهم، مع التشديد عليهم بالتزام منازلهم وعدم الخروج منها.