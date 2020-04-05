شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى الأسبق زروال يتبرع بشهر من معاشه للمساهمة فى مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الرئيس الجزائرى الأسبق اليمين زروال التبرع بشهر من معاش تقاعده للمساهمة فى الجهود الرامية لمكافحة وباء كورونا، والحد من آثاره على المواطنين، وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن زروال - الذي تقلد منصب رئيس الجمهورية بين عامي 1995 و1999 - أراد من خلال هذه اللفتة الرمزية تقديم دعمه ومساندته للجهود التي تبذلها الدولة من أجل مكافحة هذا الوباء.

ودعا زروال كل المواطنين إلى احترام القواعد والإجراءات التى اتخذتها السلطات من أجل القضاء على هذا الفيروس القاتل. يُذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وكوادر الرئاسة إضافة إلى أعضاء الحكومة الجزائرية قرروا أمس التبرع بشهر من رواتبهم للمساهمة في الجهود الوطنية للحد من آثار الأزمة الصحية المترتبة عن انتشار فيروس "كورونا" على المواطنين. Advertisements وبلغت الحصيلة الرسمية لضحايا فيروس كورونا حتى أمس 1251 حالة إصابة و130 وفاة، حسبما أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس "كورونا" بالجزائر.

وكان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، وكوادر الرئاسة الجزائرية، قرروا التبرع بشهر من رواتبهم، للمساهمة فى الجهود الوطنية للحد من آثار الأزمة الصحية المترتبة عن انتشار فيروس كورونا المستجد على المواطنين.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، مساء أمس السبت، أن الرئيس تبون وكوادر رئاسة الجمهورية قرروا التبرع بشهر من رواتبهم سيتم دفعها في حسابات التضامن المفتوحة بهدف المساهمة في الجهود الوطنية للحد من آثار الأزمة الصحية على المواطنين.

يذكر أن أعضاء الحكومة الجزائرية قرروا في وقت سابق التبرع بشهر من رواتبهم لصالح حسابات التضامن لصالح المساهمة في الجهود الوطنية للحد من آثار الأزمة الصحية لفيروس كورونا على المواطنين.